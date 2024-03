Geolier allo Stadio Maradona nel 2024 | informazioni e dettagli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 7 marzo 2024) Nel, loDiego Armandodi Napoli sarà teatro di uno degli eventi più attesi dell’anno: i concerti di, il rapper napoletano che ha conquistato il pubblico con il suo stile unico. Con tutte e tre le date già sold out, il successo di questi eventi sottolinea l’incredibile seguito dell’artista e l’importanza dellocome location per grandi eventia SanremoAnsa SpazioNapoliIl Successo di: da Sanremo, al secolo Emanuele Palumbo, ha visto la sua popolarità esplodere dopo il successo ottenuto al Festival di Sanremo, dove ha presentato il brano ‘I p’ me, Tu p’ te’, interamente in ...