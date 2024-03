Genoa-Monza sabato 09 marzo 2024 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di giovedì 7 marzo 2024) La sfida traè soprattutto quella tra Gilardino e Palladino, due tecnici che fanno rima e che sono nel taccuino delle big in prospettiva come gli allenatori italiani più promettenti della nuova generazione. I rossoblu dopo avere strappato un punto sul campo del Napoli hanno spaventato anche l’Inter inarrestabile dell’ultimo mese, la InfoBetting: Scommesse Sportive e

Uno scontro inedito in Serie A ma anche uno scontro diretto in classifica. La prima volta nel massimo campionato in cui Genoa e Monza si sfideranno... (calciomercato)

HIGHLIGHTS | Inter inarrestabile: Inzaghi batte anche Thiago Motta: CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 75, Juventus 57, Milan 56, Bologna* 51, Roma 47, Atalanta 46, Napoli* 44, Fiorentina 42, Lazio 40, Torino* 38, Monza 36, Genoa 33, Cagliari* 26, Empoli e Lecce 25, ...calciomercato

Giovanili - Occasioni importanti per l'U17, l'U16 e l'U15: UNDER 18 - Dopo il pari contro la capolista Roma, il Torino di mister Larocca, ultima squadra che al momento occupa un posto in classifica per raggiungere i play off, obiettivo ormai da tempo ...torinogranata

Genoa-Monza | Tutti i convocati di mister Palladino: “Al termine della rifinitura della vigilia, Mister Palladino ha convocato 23 giocatori per Genoa-Monza, gara della ventottesima giornata di Serie A 2023/24, in programma sabato 9 marzo alle 20.45 allo ...monzatoday