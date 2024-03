Genoa | l'AIA si scusa con la società per il rigore dato all'Inter

Ayroldi ieri ha diretto (non bene) Inter-Genoa 2-1. L’AIA, all’indomani della partita, ha preso una decisione sull’operato dell’arbitro della sezione di ... (inter-news)

AGI - Successo in rimonta per il Genoa di Alberto Gilardino, che batte per 2-1 il Lecce e si rilancia verso la parte destra della classifica. Dopo l'iniziale ... (agi)