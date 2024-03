Gaza | Fratoianni a La7 | “Fa una rabbia infinita vedere che Israele blocchi a Rafah migliaia di camion umanitari e respinga beni essenziali”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) “Abbiamo trovato la guerra, che non è solo quella che si combatte con le bombe e i missili. In questo caso è una guerra fatta di crimini che si sommano l’uno all’altro quotidianamente. E il crimine più odioso di questi è l’assedio“. Così a Tagadà (La7) il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Nicola, inizia il racconto della sua missione a, insieme a parlamentari del suo partito, del Pd, del M5s, e ad associazioni pacifiste. Il parlamentare ha tenuto sui social un diario di bordo, su cui oggi è scritto in calce: “Ieri sono tornato da. È stata la prima cosa di cui ho parlato oggi in televisione. Perché questa è oggi la nostra missione: fare in modo che nessuno possa dire che non sapesse e impedire il genocidio“. Nella sua drammatica testimonianzasottolinea: “Ci sono un milione e ...