Gaza | cinque mesi di guerra Cosa c’è in gioco ora secondo Dentice

(Di giovedì 7 marzo 2024) “Lo scenario è paradossalmente più chiaro rispetto aiscorsi, ma non per questo più lineare e di semplice risoluzione”, spiega Giuseppe, responsabile del Mena Desk del CeSI, con cui Formiche.net fa mensilmente un punto sullo stato dellaisraeliana nella Striscia die sugli effetti che essa sta producendo nella inquieta regione mediorientale. “L’attacco terrestre a Rafah, che Israele prevede per le prossime settimane, segnerà i prossimi passaggi sul campo dopodi, ma sarà anche uno spartiacque per definire sviluppi sul piano politico-diplomatico internazionale”, spiega l’analista. Il tema centrale è la crisi umanitaria, che l’Onu definisce “ormai al limite dell’invivibile”, una carestia in inesorabile evoluzione che ...