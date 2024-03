Gasparri | le dimissioni da Cyberealm dopo il Caso Report

Gasparri si dimette, clamoroso: la richiesta a La Russa: Maurizio Gasparri lascia la presidenza di Cyberealm, evidenziando la sua coerenza e il suo impegno per la trasparenza.newsmondo

Gasparri: 'Mi dimetto da Cyberealm, non è una resa': Alla fine Gasparri ha preso una decisione. "Mi dimetto dalla presidenza non operativa di Cyberealm, società che non merita astiosi e immotivati attacchi", comunica in una lettera al presidente del Sen ...ansa

Gasparri a mani libere: "Mi sono dimesso dall'agenzia di cybersicurezza": Il capogruppo di Forza Italia Maurizio Gasparri ha comunicato al presidente del Senato Ignazio la Russa le sue dimissioni dalla presidenza non operativa di Cyberealm, società di sicurezza informatica ...huffingtonpost