Gas refrigerante importato senza autorizzazione | sequestrato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 7 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCirca 150 tonnellate di gasdel tipo “idrofluorocarburi” Hfc soggetto a restrizioni sono state poste sotto sequestro da funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in servizio presso l’Ufficio delle Dogane di Napoli 1, nell’ambito dei controlli diretti alla tutela della salute pubblica. Nel corso delle operazioni di verifica sono state riscontrate etichette riportanti una destinazione ad uso militare e, pertanto, in esenzione dalle quote assegnate dalla Commissione Europea ai produttori edri. Ulteriori e più approfonditi riscontri eseguiti anche su importazioni del medesimo prodotto effettuate negli esercizi precedenti, hanno consentito di accertare che le destinazioni d’uso dichiarate dalla società importatrice ed in particolare quelle di natura militare riguardassero, invece, solo una ...