Galatasaray-Rizespor venerdì 08 marzo 2024 ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Galatasaray'in hocasi Okan Buruk, Lucescu'nun rekorunu egale edebilir: Galatasaray, yarin konuk edecegi Çaykur Rizespor'u yenmesi durumunda Okan Buruk, 18 maçla Mircea Lucescu'da olan sari-kirmizililarin basinda iç sahada üst üste kazanan teknik direktör rekorunu egale e ...sozcu.tr

Muslera 4. ‘dalya’ya hazirlaniyor: 2011'de baslayan Galatasaray kariyerinde 399 Süper Lig müsabakasinda görev yapan Uruguayli kaleci, 8 Mart'taki Çaykur Rizespor maçinda oynamasi durumunda 4. kez "dalya" diyecek.olay.tr

Galatasaray'a sakatlik soku: Yildizlarin dönüs tarihleri belli oldu!: Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da sakatliklari bulunan Hakim Ziyech, Wilfried Zaha, Abdülkerim Bardakci, Davinson Sanchez ve Serge Aurier'in son durumu belli oldu.cumhuriyet.tr