Galatasaray-Rizespor venerdì 08 marzo 2024 ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Fonte : infobetting
Galatasaray-Rizespor (venerdì 08 marzo 2024 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici (Di giovedì 7 marzo 2024) Usciti dalla sfida contro il Besiktas con i tre punti al termine di una gara di autentica sofferenza il Galatasaray di Okan apre il ventinovesimo turno di superlig turca affrontando in casa il Rizespor di Palut.  Un derby tiratissimo e che ha visto il il cimbom trovare il gol vittoria dopo appena due minuti di gioco grazie ad un’autorete, per poi resistere all’assalto bianconero nel InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici
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