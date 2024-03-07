Galatasaray-Rizespor venerdì 08 marzo 2024 ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Rehavet sampiyonluktan eder: Galatasaray'da eksiklere, talihsizliklere ve tüm olumsuzluklara karsi rekorlarla dolu bir sezon geçiren yönetim, teknik ekip, futbolcu ve taraftarlar emin adimlarla sampiyonluga yürüyor. Galatasaray, ...yenisafak

Galatasaray - Çaykur Rizespor: Muhtemel 11'ler: Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasinda Cuma (bugün) sahasinda Çaykur Rizespor ile karsilasacak. RAMS Park'ta yapilacak maç, saat 20.00'de baslayacak ve beIN Sports 1'den canli yayinla ...sporx

Galatasaray'in efsane isminden heyecanlandiran Arda Güler açiklamasi! 'Galatasaray'da görmekten mutluluk duyarim...': Galatasaray'in efsane ismi Real Madrid formasi giyen Arda Güler hakkinda çarpici açiklamalara imza atarak sari-kirmizili camiada büyük heyecan yaratti.karar