Gal Gadot mamma per la quarta volta | “Non è stato facile”

(Di giovedì 7 marzo 2024) Gale suo marito, Jaron Varsano, hanno annunciato mercoledì di aver dato alla luce la lorofiglia. Qualche ora dopo il parto, l’attrice ha posu Instagram delle foto di sé e della neonata, scrivendo: “La mia dolce bambina, benvenuta. La gravidanza non è statama ce l’abbiamo fatta. Hai portato tanta luce nelle nostre vite, tenendo fede al tuo nome, Ori, che in ebraico significa ‘mia luce’. I nostri cuori sono pieni di gratitudine. Benvenuta nella casa delle ragazze… Anche il papà è molto forte”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gal(@gal) Ori si unisce alle altre figlie di Gal, Alma di 12 anni, Maya di 6 e Daniela di quasi 3 anni. Il quotidiano britannico Daily ...

