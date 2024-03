Gal Gadot mamma per la quarta volta | La gravidanza è stata difficile ma ce l' abbiamo fatta

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 7 marzo 2024) La star di Wonder Woman ha dato il benvenuto alla nuova arrivata con un post su Instagram. Galè diventataper la. La star di Wonder Woman, 38 anni, ha dato il benvenuto allafiglia avuta con il marito Jaron Varsano, condividendo la notizia sul suo profilo Instagram.ha postato una foto con la neonata in braccio mentre si trovava in ospedale e nella didascalia ha scritto: "Mia dolce bambina, benvenuta. Lama ce l'. Hai portato tanta luce nelle nostre vite, tenendo fede al tuo nome, Ori, che in ebraico significa 'mia luce'. I nostri cuori sono pieni di gratitudine. Benvenuta nella casa delle ragazze... …