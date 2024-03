Gabriele D’Annunzio | curiosità che svelano l’altra faccia del poeta

In occasione del Carnevale , nel consueto appuntamento dello spazio dedicato alla Letteratura per l’Infanzia, ecco tre bellissime poesie d’autore della ... (metropolitanmagazine)

Al Vittoriale degli Italiani la primavera è nel segno di Umberto Boccioni: La primavera arriva in anticipo al Vittoriale degli Italiani: sabato 9 marzo è infatti in programma Ho coronato la saggezza oggi e acceso il gran fuoco, una grande festa per salutare la stagione ...arte.sky

Abruzzo: sarebbe un tonfo per Meloni: Utilizzare dati di geolocalizzazione precisi. Scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini dell’identificazione. Archiviare informazioni su dispositivo e/o accedervi. Pubblicità e co ...laprovinciadicomo

REGIONALI: DOMANI IL VICE PREMIER TAJANI AD AVEZZANO PER INCONTRARE I CANDIDATI DI FORZA ITALIA: AVEZZANO – Antonio Tajani, Ministro degli Esteri e Segretario Nazionale di Forza Italia, sarà ad a Avezzano (L’Aquila) domani, venerdì 8 marzo alle ore 16:45, nella sala conferenze dell’Hotel Ristoran ...abruzzoweb