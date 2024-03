Futuro Osimhen | una big si tira fuori | cambiano gli scenari

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 7 marzo 2024) Ildi Victorè ancora tutto da scrivere: una big europea sidalla corsa al nigeriano. In quest’ultima parte di stagione, il Napoli può finalmente contare su un Victorin grande spolvero. Fino a questo momento, infatti, gli azzurri hanno dovuto fare a meno del proprio centravanti per lunghi tratti., infatti, prima è stato costretto ai box per oltre un mese a causa di un problema di natura muscolare. Poi,è volato in Costa d’Avorio per prendere parte alla Coppa d’Africa con la sua Nigeria. Il bomber azzurro, con la sua Nazionale, è arrivato fino alla finale della competizione e questo ha gravato molto sulla stagione azzurra. Ora,è tornato a pieno regime per provare a salvare la stagione del ...