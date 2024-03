Futuro della d’Urso in Rai ancora possibile | cosa c’è dietro le smentite

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 7 marzo 2024) Dopo nove mesi lontana dal piccolo schermo, domenica scorsa Barbaraha fatto il suo attesissimo comeback nel salotto dell’amica e collega Mara Venier. Carmelita non ha sganciato nessuna bomba, come direbbe lei è stata molto ‘basso profilo’, ammettendo però che le modalità con cui ha scoperto che non sarebbe tornata al timone del suo programma su Canale 5 le hanno fatto male. Barbara all’uscita degli studi di Domenica in ha rassicurato i fan sul suoin tv: “Torno state tranquilli“. Barbarae ilin Rai, le notizie. Proprio nei giornifamosa intervista a Domenica In, diverse testate hanno riportato indiscrezioni su progetti futuri di Carmelita in Rai. Davide Maggio ha parlato di un programma sullo stile di Carramba che Sorpresa, in cantiere proprio per Barbara, che ...