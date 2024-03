Furto da un milione di euro al Vittoriale | rubata collezione di opere d' arte

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 7 marzo 2024) Unda undialdegli italiani a Gardone Riviera, in provincia di Brescia. Tutte le 49d’che costituivano ladell'artista Umberto Mastroianni, in esposizione temporanea nella casa-museo, sono state portate via. La mostra, allestita il 30 dicembre scorso, doveva chiudersi domani. A scoprire il clamorososono stati i responsabili delche, quando questa mattina hanno aperto le porte, hanno trovato tutti gli spazi espositivi vuoti. Si tratta diin oro. Sono in corso le indagini dei carabinieri di Brescia e del nucleo operativo Tpc (Tutela Patrimonio Culturale).