Furti nel Sannio | Rubano FI | “Colloquio con il Ministro Piantedosi per tutelare le aree colpite”

Leggi tutta la notizia su fremondoweb

(Di giovedì 7 marzo 2024) Comunicato Stampa “Apprendo con grande rammarico e sincero dolore dell’ondata di criminalità che sta affliggendo non solo la città di Sant’Agata de Goti, ma anche altredel, in particolar modo con reiteratinelle abitazioni private che in … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.