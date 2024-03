Furti in abitazione in Valle Telesina | rubato anche un fucile

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 7 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUne oggetti preziosi in oro sono stati sottratti da ignoti malviventi nel corso di due distinte incursioni in due diverse abitazioni nel comune di Melizzano. E’ probabile che si tratti della stressa banda di malviventi che ha agito ieri sera verso le ore 21:00 di ieri sera. Sul posto deisono intervenuti sia i Carabinieri di Frasso Telesino che i poliziotti del Commissariato di Telese Terme. Nonostante il prodigarsi delle forze dell’ordine che hanno intensificato i controlli sul territorio nel corso di questi ultimi mesi, non accennano a diminuire le incursioni in abitazioni come dimostra l’ultimo grave episodio avvenuto sempre nella serata di ieri a Sant’Agata de Goti. A quanto si apprende Carabinieri e Polizia procederanno ad un ulteriore potenziamento dei servizi di prevenzione e di pattugliamento in ...