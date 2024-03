Furlani | «Ancora col colore della pelle? È incredibile parlare di multiculturalità nel 2024»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 7 marzo 2024) Mattia, 19 anni compiuti da un mese, argento ai Mondiali indoor di atletica leggera a Glasgow, intervistato dal CorriereSera. Ha ricevuto un messaggio da Tamberi però, gli chiede il Corsera con Gaia Piccardi, non avrebbe diviso l’oro mondiale con il greco Tentoglou, fuoriclassespecialità, che ha eguagliato con un salto da 8,22 metri. «Beh, intanto io con Tentoglou non ho il rapporto che Gimbo ha con Barshim, con cui a Tokyo ha vinto l’oro olimpico ex aequo. E poi Glasgow era un Mondiale, non l’olimpiade. Comunque sì, per come sono fatto io sarei andato avanti a gareggiare». L’ultimo salto, nullo di 14 cm, è stato valutato 8,60. Voleva vincere a tutti i costi.: «Non volevo accontentarmi, più che altro. Ma a 19 anni ci sta anche prendere un argento mondiale. Spero di aver aperto un ciclo. ...