Fuori tutti | Sanchez apre le carceri | il patto scellerato | la Spagna piomba nel caos

(Di giovedì 7 marzo 2024) Pedrosi piega agli indipendentisti catalani. Ormai il premier socialista che tanto piace a Elly Schlein è in ostaggio dei separatisti. Ininfatti il Partito Socialista del primo ministro Pedro Sànchez e i gruppi indipendentisti catalani hanno raggiunto un accordo sul testo della legge di amnistia, che dovrà essere votato nei prossimi giorni al Congresso di Madrid deputati. "Dopo giorni di lavoro comune, e tenendo conto delle direttive del diritto costituzionale, europeo e internazionale", le parti "hanno raggiunto un accordo per rafforzare la legge sull'amnistia", hanno annunciato in un comunicato congiunto. La legge riguarderà "tutte le persone legate al processo di indipendenza e sarà pienamente coerente con la Costituzione, il diritto e la giurisprudenza europea", spiega il comunicato, che non fornisce però dettagli sul testo. Da ...