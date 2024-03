Fuga di gas nel cantiere | evacuate 6 persone

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 7 marzo 2024) Rimini, 7 marzo 2024 – Il sospetto di unadi gas a seguito della rottura accidentale di una conduttura e seicostrette a lasciare le loro case in attesa delle riparazioni. Quella di ieri è stata una giornata movimentata in via Al Mare, a San Giovanni in Marignano. Tutta colpa di un incidente avvenuto durante i lavori per la posa dei cavi della fibra ottica in una zona a ridosso del casello dell’autostrada. Gli operai impegnati nella lavorazione hanno infatti inavvertitamente danneggiato un tubo di media pressione per il trasporto del gas metano. L’allarme è scattato attorno alle 13.30, facendo accorrere sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Cattolica che, per prima cosa, hanno provveduto a mettere in sicurezza l’intera area. In via precauzionale, è stata ordinata l’evacuazione di tre appartamenti, abitati nel complesso da sei ...