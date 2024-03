Fs | da sciopero 8 marzo possibile impatto su treni | anche Av

(Di giovedì 7 marzo 2024) Possibili cancellazioni e limitazioni deiRegionali ditalia in occasione dellogenerale nazionale del personale del gruppo Fs Italiane, proclamato da una sigla sindacale autonoma dalla mezzanotte alle ore 21 di venerdì 82024. Così Fs in una nota, spiegando che i servizi essenziali deiregionali saranno garantiti nelle fasce orarie di maggiore frequentazione: dalle ore 6.00?alle 9.00, e dalle 18.00?alle ore 21.00. "Lopotrebbe causare potenziali impattisulla circolazione deiIntercity?e ad Alta Velocità", avverte il gruppo. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, "potranno verificarsiprima e protrarsi oltre l'orario di termine dello", ...

Rischio paralisi dei servizi il prossimo 8 marzo in tutta Italia per lo Sciopero generale. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, si fermano ... (today)

Firenze, 7 marzo 2024 – Domani, 8 marzo , in occasione della Festa della donna, sindacati di base, ma anche Cgil, con Flc e Filcams, hanno proclamato lo ... (lanazione)

Calendario degli scioperi nei trasporti, tutte le agitazioni di marzo 2024: Per le autostrade l’eventuale blocco è previsto dalle 22 del 7 marzo alle 22 dell'8, esclusa la regione Abruzzo. Garantiti sempre i livelli minimi di servizio pubblico essenziale e quindi la ...girofvg

8 marzo, riflettere per agire. La riflessione di Elvira Frojo: È la “Giornata internazionale dedicata alla Donna” l’8 marzo, stabilita nel 1977 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite per ricordare non solo le conquiste sociali, economiche e politiche femmini ...formiche

sciopero generale 8 marzo, chi si ferma in Toscana: Firenze, 7 marzo 2024 – Domani, 8 marzo, in occasione della Festa della donna, sindacati di base, ma anche Cgil, con Flc e Filcams, hanno proclamato lo sciopero generale. A rischio i treni, disagi in ...lanazione