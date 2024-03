Frode fiscale La Procura di Madrid chiederà il carcere per Ancelotti

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 7 marzo 2024). Saranno chiesti quattro anni e nove mesi per il commissario tecnico italiano del RealLadiquattro anni e nove mesi di reclusione a Carloper. Lo si apprende da un comunicato dell'Autorità Giudiziaria spagnola. Si precisa, infatti, che "quattro anni e nove mesi di reclusione" nei confronti dell'allenatore italiano del Real, Carlo. L'allenatore è accusato di aver frodato le casse pubbliche spagnole per oltre un milione di euro nel corso degli anni 2014 e 2015. Il tecnico avrebbe omesso di dichiarare il suo reddito derivante dai diritti di immagine.