Francesco Storace | barricate Pd in aula per la medaglia a Tito

(Di giovedì 7 marzo 2024) Doveva arrivare quel giorno. Dai e dai, il Pd ha trovato una soluzione ai suoi problemi nel nome di Benito Mussolini. Tenetevi forte, perché il nuovo corso targato Elly Schlein prevede cose che voi umani... Eh già, ormai il fascismo è diventato il prezzemolo rosso. Lo infilano dappertutto come condimento per le loro orride pietanze. Adesso, il servizio è pronto per la Camera dei Deputati dove sta per essere discussa la proposta di legge del deputato di Fratelli d'Italia Walter Rizzetto per togliere ogni onorificenza al massacratore slavo, il maresciallo, insignito del Cavalierato di Gran Croce dall'ex Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat. Al tempo, si negava il massacro degli italiani, l'esistenza stessa delle foibe, al più si faticava a riconoscere l'esodo dalle terre italianissime d'Istria, Fiume e Dalmazia. E ci volle una durissima battaglia politica ...