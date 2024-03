Frana sulla 325 | i tempi dell’intervento di messa in sicurezza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 7 marzo 2024) Vaiano (Prato), 7 marzo 2024 – Dopo lo sforzo per riaprire da mercoledì 6 marzo, a senso unico alternato, la viabilità in corrispondenza della325 in località La Pusignara, tra Sasseta e Montepiano, la Provincia continua a lavorare con decisionea Sud, in località Le Coste nel Comune di Vaiano. Vista la complessità della situazione, il presidente Simone Calamai ha messo in campo una squadra di professionisti attraverso l’attivazione di un intervento di somma urgenza affidato allo studio di progettazione dell’ingegner Sirio Chilleri, coadiuvato da una gruppo di geologi e ditte specializzate, che hanno già lavorato su scenari di crisi in varie parti del Paese. I lavori sul fronte franoso stanno andando avanti senza sosta e gli operai specializzati, tempo permettendo, lavoreranno anche sabato e ...