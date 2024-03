Fotocamera Pixel si aggiorna e raggiunge la versione 9.3

(Di giovedì 7 marzo 2024) Nelle ultime ore il colosso di Mountain View ha avviato il rilascio dell'ultimomento disponibile per laL'articolo proviene da TuttoAndroid.

L'app Fotocamera Pixel sui dispositivi Wear OS è stata aggiornata per migliorare l'esperienza offerta su Google Pixel Watch L'articolo Su Google Pixel Watch ... (tuttoandroid)

OnePlus 13, finalmente un nuovo design per la Fotocamera posteriore: ecco come sarà: Le ultime indiscrezioni su OnePlus 13 suggeriscono che il flagship porterà con sé un design rinnovato per la Fotocamera posteriore, abbandonando il (pesante) concetto delle precedenti generazioni. Ecc ...hwupgrade

Google Pixel: arrivano Feature Drop e patch di sicurezza: Google rilascia il Feature Drop di marzo per i dispositivi Pixel, portando con sé una serie di nuove funzionalità e miglioramenti per Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel Watch e Pixel Tablet. L’aggiornamento ...tuttotek

Blackview Mega 1: il tablet con Fotocamera da 50 MP: Il Blackview Mega 1 si distingue nel mercato dei tablet grazie alla sua Fotocamera da 50 MP e alle potenti specifiche tecniche, offrendo un'opzione versatile per utenti che cercano un dispositivo all' ...news.fidelityhouse.eu