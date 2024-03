FOTO Tennis Club 2002 | intitolato il campo a Raffaele Vannetiello

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 7 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAd un mese dalla tragica scomparsa del dottore, 68 anni, di Pannarano, medico dell’Asl in servizio presso il distretto di Montesarchio fino al luglio 2023, la cerimonia di intitolazione delal. È l’amore e la passione per ilche ispirava il dottore, per gli amici Lello, così il Presidente e tutti i soci delhanno voluto riconoscere al compiantoquei valori, con l’intitolazione del complesso sportivo. Presenti alla cerimonia, tenutasi questa sera presso il centro sportivo, familiari e amici, oltre agli atleti che con lui hanno condiviso in questi anni la passione per il ...