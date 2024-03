FOTO Rinasce il pattinodromo Miriam Castelluzzo | taglio del nastro con Malagò

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 7 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minutiPomeriggio emozionante per un evento denso di significati sportivi e non solo. Dopo un tempo lunghissimo viene finalmente consegnato alla città ed agli atleti il, una struttura che, pur realizzata decenni or sono a questo scopo, non aveva svolto la sua funzione originaria. Ristrutturato e rifatto quasi daccapo, l’impianto può ora ospitare le gare ufficiali di pattinaggio e non a caso è stato intitolato ad una grande protagonista beneventana di questa disciplina sportiva,, vittima, in ancora giovane età, a 21 anni e mori nel 1995 di un femminicidio in via Port’Arsa, quando ancora questo tipo di delitto si chiamava semplicemente “omicidio”, il cui colpevole non è stato ancora individuato. Anche per questa ragione oggi pomeriggio in Via Mustilli non si è trattato di un semplice ...