FOTO | Arriva la reazione social di Kenny Omega dopo il licenziamento dall’Elite

(Di giovedì 7 marzo 2024) Come riportato nella precedente news, questa notte gli Young Bucks hanno fatto diversi annunci e uno di questi riguardava. The Cleaner è assente da un po’ di tempi dagli schermi AEW, un’assenza definita ingiustificata dai Bucks che hanno quindi deciso di licenziare l’amico. Allo stesso tempo i fratelli Jackson hanno sospeso senza paga a tempo indeterminato Adam Page per le sua condotta violenta nei confronti degli arbitri a Revolution, per poi annunciare l’arrivo all’interno dell’Elite di Kazuchika Okada. Non servono parole Nell’annunciare le sanzioni e ili fratelli Jackson si sono “scusati” per non aver informato prima i diretti interessati, che hanno quindi appreso dalla tv come tutti le loro sorti. Da casa quindi èta una prima ...