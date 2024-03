Forza e Coraggio altro ko | Ci va sempre tutto storto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) "In questa stagione ci va veramente". C’è tanta amarezza nelle parole del direttore sportivo dellaManuel Arena, nell’analizzare la sconfitta della squadra subita domenica sul campo della terzadel campionato di Eccellenza Rivasamba, impostosi con un netto 5-1. "Abbiamo iniziato la gara in modo gagliardo spaventando il Rivasamba, poi ci siamo trovati sotto 3-0 in modo clamoroso, con tanto di autorete beffarda – prosegue Arena, domenica a referto come giocatore vista la carenza di calciatori nel team delle Grazie – Non abbiamo mollato un centimetro ed avremmo potuto andare al riposo sul 3-2 viste le grandi occasioni create. Nella ripresa abbiamo riaperto la partita con un gol, poi una decisione dell’arbitro ha permesso al Rivasamba di chiudere i conti". ...