Sei pronto per un nuovo capitolo emozionante nell’immensità di LEGO Fortnite ? Preparati a lanciare la tua canna da Pesca e ad immergerti in un’esperienza ... (gamerbrain)

Fortnite non arriva su iPhone: Apple cancella l'account di Epic Games: Epic si è da tempo posta come una spina nel fianco di Apple, avendola portata in tribunale per questioni antitrust e facendo pressione per la regolamentazione in più mercati per limitare il potere e l ...adnkronos

Apple risponde ad Epic Games: ecco il motivo della chiusura dell’account: Epic Games non rilascerà più il suo store alternativo su iPhone nè potrà rilasciare il gioco Fortnite per gli utenti europei perchè, come abbiamo riportato ieri, Apple ha nuovamente cancellato l’accou ...ispazio

Apple blocca Fortnite su iOS, furia Epic Games "grave violazione del DMA": Rimozione Fortnite su iOS, arriva il nuovo passo indietro di Apple che accende la furia di Epic: cos'è successoilsoftware