Forte scossa di TERREMOTO Magnitudo 5 7 in Costa Rica | dati in tempo reale

Una scossa di TERREMOTO di Magnitudo 5.9 si è verificata alle ore 18:29:47 del 1 marzo 2024 nell’area dello Yemen , in mare aperto. Il sisma si è verificato a ... (inmeteo)

forte scossa di terremoto avvertita in tutta la zona occidentale di Napoli alle 10 di questa mattina.Continua a leggere (fanpage)

Una scossa di Terremoto è stata registrata questa mattina, 3 marzo, nell'area dei Campi Flegrei . Il sisma intorno alle ore 10 è stato avvertito in tutta ... (ilmessaggero)

Questa mattina, intorno alle 10, si è verificata una scossa di terremoto ai Campi Flegrei , avvertita in tutta l’area occidentale di Napoli . I sismografi ... (teleclubitalia)

Enel, i lavoratori dichiarano sciopero per l’8 marzo: “Diamo una scossa a questo management!”: Secondo i lavoratori, la politica del nuovo management rischia di dare il colpo di grazia ad una delle più importanti aziende del paese ...ilmeridianonews

Sciame sismico: una lieve scossa a nella notte, epicentro nel Fornovese: Dopo le 7 scosse registrate ieri (di cui 6 in meno di cinque ore), l'Ingv ha registrato nella notte l'ennesima scossa dello sciame sismico in atto nel Parmense. Una scossa lieve alle ore 1,45, di magn ...gazzettadiparma

Terremoto, a Parma 290 scosse in un mese, il geologo: «Proseguiranno per altre settimane»: Dal 9 febbraio la terra continua a tremare, l'esperto: «Non alle credenze popolari, il caldo non c'entra» ...corrieredibologna.corriere