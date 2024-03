Forse non avete mai assaggiato il miele da bere Solo un apicoltore ne custudisce la ricetta artigianale

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 7 marzo 2024) In Polonia, ilda, dal colore scuro e dall'aroma intenso, rappresenta, insieme alla vodka, la bevanda caratteristica delle celebrazioni. Veniva preparato in casa da tutte le famiglie; ora i produttori sono una manciata e soltanto uno di loro conserva l'autenticad’una volta.Maciej Jaros vive a pochi chilometri da Varsavia e, con la sua famiglia, si prende cura di 30 alveari e vende ottimodadal 1978. La sua famiglia lo produce per uso personale da molto prima. L'idromele polacco più pregiato si chiama pó?torak, ha una gradazione alcolica di 17-18 gradi e si ottiene attraverso una fermentazione alcolica della soluzione die acqua, risultando più o meno secco in base al livello di diluizione del. ...