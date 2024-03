Formula Uno | qualifiche GP Arabia Saudita | tv | streaming e pronostico

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 7 marzo 2024)Uno,Gp dell’: seconda prova del Mondiale dopo il trionfo di Verstappen. Ecco il nostroper leIl Circus torna subito in pista e lo fa in, sul circuito di Jeddah. E anche questa volta si corre di sabato: il motivo ve lo abbiamo spiegato in precedenza. Questo di marzo è il mese del Ramadam e per un senso di rispetto nei confronti delle molteplici persone che lo faranno, allora la gara è anticipata di un giorno. Quindi domani, venerdì 8 marzo, sono in programma leufficiali del Gran Premio. Veerstappen (Lapresse) – Ilveggente.itMax Verstappen in Bahrain si è preso tutto: miglior giro,, e ovviamente vittoria finale dopo uno ...