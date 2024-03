Formula 1 | prove libere GP Arabia Saudita oggi in tv | orari | programma e come seguirle in diretta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 7 marzo 2024) La1 vola inper la seconda tappa del mondiale 2024. Il weekend si svolgerà sul circuito cittadino di Jeddah e inizierà di giovedì, con la gara prevista per sabato in rispetto del Ramadan. La prima sessione disi svolgerà dunque giovedì 7 marzo alle 14.30 italiane, seguita poi dalledue,te per le 18.00. La terza e ultima sessione avrà luogo venerdì 8 marzo alle 14.30. Lesaranno disponibili intelevisiva su Sky Sport F1 e in streaming su Sky Go, oltre che su NOW. In alternativa, Sportface.it vi offrirà latestuale di tutte le sessioni del weekend. VAI ALLATESTUALE – ...