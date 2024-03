Formazioni ufficiali Roma-Brighton | Europa League 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 7 marzo 2024) Ledi, match dell’andata degli ottavi di finale di. In un Olimpico interamente sold out, i giallorossi inseguono l’appuntamento con una vittoria per guardare con più ottimismo al match di ritorno in Inghilterra. Fischio d’inizio alle 18:45 di giovedì 7 marzo. Ecco le scelte di Daniele De Rossi e Roberto De Zerbi. LE: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.: Steele; van Hecke, Dunk, Igor; Lamptey, Gilmour, Gross, Adingra; Buonanotte, Enciso; Welbeck. SportFace.