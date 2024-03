FORMAZIONE UFFICIALE | Milan-Slavia Praga | Reijnders torna titolare

Percorsi di formazione incentivata per i docenti - pubblicata direttiva in Gazzetta Ufficiale sui requisiti di accreditamento degli Enti. È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la direttiva del 30 dicembre che disciplina i requisiti di accreditamento per gli Enti che erogano la formazione ... (Leggi)

Welfare aziendale, trattamenti integrativi e riscatto pensioni: la nuova Circolare del Fisco: 917/1986, la legge di Bilancio 2024 stabilisce che non concorrono alla FORMAZIONE del reddito di lavoro dipendente ... con particolare riguardo al tasso UFFICIALE di riferimento (Tur); la riduzione ...lavoripubblici

Presentato a Ivrea CONCRETO, un progetto di FORMAZIONE internazionale: Nel suggestivo scenario della Sala Dorata del Palazzo Municipale di Ivrea, si è tenuto mercoledì 6 marzo 2024, il lancio UFFICIALE di CONCRETO, un progetto di FORMAZIONE internazionale che coglie ...primailcanavese

Potenza – Benevento 0-2: decide una doppietta di Lanini: La partita Potenza - Benevento di Giovedì 7 marzo 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 30° giornata di Serie C - Girone C ...calciomagazine