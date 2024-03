Forlì-Torino | il derby di Tassone | Sarà speciale sfidare la mia città

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Maurizio, 33 anni, torinese, ha iniziato il suo percorso nel settore giovanile del Cus, la formazione universitaria della propria. La scorsa estate è arrivato amettendo a disposizione di coach Martino la sua esperienza e capacità difensiva: un tassello che è andato a completare il roster dei giocatori italiani della squadra. E proprio domenica sera arriva al Palafiera la formazione piemontese, nella quinta partita della fase ad orologio., partiamo dalla suanatale,. "Sono nato e cresciuto lì, così come i miei genitori: sono piemontese da generazioni. C’è un legame profondo. Per questo domenicauna partita un po’ diversa dal solito per me". La neonata Pallacanestro 2.015 giocò proprio contro il Cus ...