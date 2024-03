Fondi | “Insieme contro il femminicidio” | il convegno per gli studenti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 7 marzo 2024), 7 marzo 2024- La Polizia di Stato, in occasione della giornata internazionale della donna, per la giornata di domani, venerdì 8 marzo, ha organizzato unriservato aglidelle classi quarte e quinte delle scuole superiori del comune di, per sensibilizzarli sull’importanza della prevenzione e della partecipazionela violenza di genere. L’iniziativa dal titolo “il, educare per prevenire, agire per proteggere – Un impegno collettivo per un futuro senza violenza di genere” si presenta come un’opportunità preziosa per i giovani destinatari, i quali avranno la possibilità di approre tematiche cruciali e di acquisire strumenti pratici per contrastare ...