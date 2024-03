Fognini-Zapata Miralles oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 7 marzo 2024) Fabiosfiderà Bernabenel primo turno dell’ATPdi, torneo in programma sul cemento statunitense. Il direttore del torneo Tommy Haas ha concesso una wild card al tennista ligure, che è sempre vicino alla top-100 ma purtroppo non riesce a trovare la continuità a livello fisico neanche in questo inizio di. Tra Tenerife e i tornei in Medio Oriente già diversi gli acciacchi avuti da Fabio, che spera di poter dare il suo massimo in quello che è stato un sorteggio favorevole.oltre a giocare decisamente meglio sul rosso è in crisi nera, avendo vinto soltanto due delle ultime quindici partite disputate. PROGRAMMA E COPERTURA ...