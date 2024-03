Focus sulle Digital Lending Platform | le quattro macrofasi

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il processo di Smartsi articola in 4che sfruttano alcune delle soluzioni tech più all’avanguardia L’integrazione di avanzate tecnologie informatiche nei servizi finanziari ha rivoluzionato numerosi aspetti delle transazioni, consentendo una maggiore efficienza, accessibilità e personalizzazione degli stessi. McKinsey afferma infatti che i ricavi nel settore fintech dovrebbero crescere quasi tre volte più rapidamente rispetto a quelli nel settore bancario tradizionale, nel periodo compreso tra il 2022 e il 2028, prevedendo per le fintech una crescita annuale dei ricavi del 15% nei prossimi 5 anni, contro il 6% delle banche tradizionali. Non a caso, come dimostra una recentissima ricerca condotta dal World Economic Forum, il fintech ha registrato a livello globale un notevole incremento della clientela in tutti i suoi settori ...