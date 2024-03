Focaccine in padella | non uso nemmeno 1 grammo di farina | 10 minuti e porto in tavola!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di giovedì 7 marzo 2024) Preparo questein, senzae in pochiin. Fantastico, vero? Sono morbidissime e gustose, perfette per tutti, non solo per chi segue un regime dietetico proteico. Alternare di tanto in tanto il classico pane con questeè sicuramente salutare e gustoso. Sono davvero molto appaganti, nutrienti ma leggere, soffici e saporite. Per realizzarle, vi suggerisco di ricorrere alle lenticchie in scatola, di una marca precisa: Bonduelle, lenticchie cotte al vapore. Oltre a queste, bastano due uova, lievito, sale e pepe e un frullatore ad immersione per lavorare gli ingredienti in una terrina. Per ottenere 3, utilizziamo un padellino dal fondo spesso, largo 12 centimetri di diametro, dotato di coperchio. ...