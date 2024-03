Fiumicino | la kermesse “Incontri Letterari” prosegue l’11 marzo con il libro di Sebastiano Montali

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 72024- 11ore 17 in aula Consiliare un altro appuntamento culturale della". "La Rapina delle privatizzazioni" il titolo del volume presentato dall'autore, alla presenza del Sindaco Mario Baccini, del Presidente del Consiglio Roberto Severini e dell'Assessore alla cultura, Federica Poggio. All'incontro, moderato dal giornalista, Franco Bechis, prenderanno parte diversi esponenti della politica italiana, gli onorevoli: Stefania Craxi, Lorenzo Cesa, Giuseppe Gargani, Enzo Maraio, Enzo Palumbo, Giorgio Simeoni, Umberto Costi.