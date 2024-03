Fiumicino | il parco della Liburna più pulito e più verde | volontari in azione

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 7 marzo 2024), 7 marzo 2024 – Altra giornata di pulizia alintorno alla: nel weekend il comitato promotore Saifo ha organizzato il nuovo appuntamento “Fatti spazio in città” per restituire ancora più decoro all’area, già pulita in precedenza (leggi qui) e renderla fruibile alla cittadinanza. Tanti iche hanno preso parte all’evento per quella che è stata una giornata di sole e di gande impegno da parte di tutti i partecipanti. Nel corso dell’intervento di pulizia non solo sono stati raccolti molti rifiuti, ma è stato piantato anche un piccolo leccio. L’operato del comitato promotore Saifo e deiè finalizzato ha mantenere pulita l’areaintorno allaper poi, più avanti, mettere in atto un progetto più ...