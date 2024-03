Firenze | si dimentica del permesso scaduto | Ztl trappola | 40 multe in due mesi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 7 marzo 2024), 7 marzo 2024 – Ancora raffiche di, per chidi rinnovare in tempo ilper la Ztl. Nonostante l’alert previsto da dicembre, grazie a una mozione presentata dal consigliere Lorenzo Masi (Movimento 5 Stelle), le sanzioni seriali continuano a colpire. L’ultimo caso è quello di Patrizia Sarao, residente in San Frediano. Il suoZtl èin estate, ma solo a dicembre, all’arrivo della prima multa, se n’è resa conto. "Durante la bella stagione mi muovo in scooter – spiega – e quindi il problema non è sorto. Poi ho iniziato a prendere la macchina ma, dato che fra la multa e la notifica passano 56 giorni, solo a dicembre ho capito di essere stata sanzionata". E non una sola volta: in quei 56 giorni, la signora Patrizia ha infatti continuato, in buona ...