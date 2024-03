Firenze | convegno sulle eccellenze l’8 marzo | tra i 22 relatori nemmeno una donna I consiglieri | “Chiederemo conto in aula”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) A Palazzo Vecchio l’8, nel giorno della Giornata internazionale della, 22sono invitati a parlare delleitaliane. Tra loro, però, non c’è neanche una. L’iniziativa è la prima tappa del Forbes italian excellence tour 2024. Forbes Italia ha invitato – e nel panel ufficiale sono previsti i loro interventi – anche il padrone di casa, il sindaco Dario Nardella, il presidente della Regione Eugenio Giani, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Nonostante l’ennesimo panel tutto al maschile (o manel, “all-men panels”) – e proprio in una giornata come quella di venerdì che dovrebbe sensibilizzare sui diritti delle donne – nessuno dei, ad ora, sembra essere intenzionato a non partecipare. Tra coloro che hanno fatto notare il paradosso ci sono ...