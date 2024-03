Fipili | la Regione investe quasi 4 miliardi per farla diventare “strada del futuro” Più larga e con corsia d’emergenza

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di giovedì 7 marzo 2024) Giani annuncia un restyling dadi euro: 3e 800 milioni per l'esattezza. Partendo da risanamento acustico edi emergenza per una Fi-Pi-Li più, per scongiurare rallentamenti. Stamani, 7 marzo 2024, il presidente Giani insieme all'assessore alla mobilità e trasporti Stefano Baccelli ha fatto un sopralluogo al cantiere in corso nel tratto fra Scandicci e Firenze. I lavori fanno parte del più vasto intervento di risanamento acustico sulla Firenze-Pisa-Livorno, dal Km 0+000 al Km 7+500, attraverso i comuni di Firenze, Scandicci e Lastra a Signa con la contemporanea realizzazione delladi emergenza per una larghezza di 3,50 metri.