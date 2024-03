Fiorentina | Galli e Bussolin sullo stadio | “i nostri ministeri sono a disposizione”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 7 marzo 2024) Tra Conference League egiornate calde in casa. Un argomento ‘bollente’ riguarda il Franchi: “le parole del Dg dellainequivocabili, mentre in Palazzo Vecchio si procede alla programmazione dei lavori per il restyling del Franchi, sul campo da calcio rimangono interrogativi ai quali la Giunta comunale ha il dovere di dare una risposta chiara, prima fra tutte con quali soldi verrà fatta la ristrutturazione. Non è pensabile lasciare i lavori a metà, considerato che già stiamo chiedendo alladi perdere quattro anni di ricavi. Dopodiché come Lega troviamo fuori luogo non comunicare alla stessa società quale sarà il costo dell’affitto delloin futuro. Insomma, il sindaco ha fatto del restyling dello ...