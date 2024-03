Fiorentina favorita contro il Maccabi Haifa negli ottavi di Conference

(Di giovedì 7 marzo 2024) Latorna a calcare il palcoscenico dellail. Oggi alle 21 l’andata degli. La squadra di Vincenzo Italiano, finalista nella passata edizione, è considerata. Previsti alcuni cambi rispetto alla formazione che ha pareggiato sabato in casa del Torino, fra questi Maxime Lopez, Ikoné, Faraoni e probabilmente Nzola che dovrebbe far rifiatare inizialmente Belotti. Dovrebbero essere confermati Nico Gonzalez e Beltran.

Ruud Krol è intervenuto in un'intervista ai microfoni di Violanews in vista della semifinale di Supercoppa fra Napoli e Fiorentina :... (calciomercato)

Cesare Prandelli è intervenuto in un'intervista a La Stampa dove ha detto chi vede favorita in Supercoppa Italiana. Queste le sue... (calciomercato)

Padovan ha espresso la sua opinione riguardo la lotta scudetto in Serie A, tenendo in considerazione la Juventus attualmente prima e l’Inter con una partita ... (inter-news)

Giancarlo Padovan ha parlato in vista di Fiorentina-Inter, partita valida per la 22ª giornata del campionato di Serie A. FIORENTINA-INTER – Queste le parole ... (inter-news)

"GIOCANO I MIGLIORI" MA IL TURN OVER CI SARÀ. IL GRANDE DUBBIO È LEGATO AL 9: Oggi la Fiorentina torna in campo in Conference League contro il Maccabi Haifa per gli ottavi di finale, ma senza girarci troppo intorno sono tantissimi i dubbi di formazione anche dopo ...firenzeviola

Maccabi Haifa-Fiorentina, dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni: I viola riprendono il cammino in Conference League, si gioca nel campo neutro di Budapest. Italiano non recupera Arthur e Quarta, dubbio Belotti-Nzola in ...repubblica

Pronostici Maccabi Haifa, quote e info sulla Conference League: Pronostici Maccabi Haifa – Fiorentina e informazioni utili per scommettere: viola favoriti per la vittoria in trasferta In questo articolo si possono trovare i pronostici Maccabi Haifa – Fiorentina, q ...informazione