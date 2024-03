Fiorentina | Barak uomo della provvidenza! Vittoria all’ultimo respiro

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 7 marzo 2024) Lavince per 4-3 contro il Maccabi Haifa agli ottavi di finale di Conference League, gara d’andata. In Isreale buon risultato per la squadra di Vincenzo Italiano, partita pazza! QUANTI GOL! – Lariesce ad acciuffare lae arriva alla gara di ritorno all’Artemio Franchi con il risultato di 4-3 contro il Maccabi Haifa. Partita pazza per la squadra di Vincenzo Italiano in Conference League, che si fa rimontare e rimonta a sua volta in due occasioni. Mbala Nzola ha segnato al secondo minuto, ma in poco tempo la compagine casalinga ha trovato il doppio gol con Abdoulaye Seck e Gadi Kinda. Al 59? Lucas Beltran ha colpito per il 2-2, ma il risultato è durato poco. Anan Khalaili ha riportato i suoi in vantaggio al 67?. Lanon ha mollato e Rolando Mandragora su assist di Cristiano ...