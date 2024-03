(Di giovedì 7 marzo 2024) Dimenticare il brutto pareggio di Torino vincendo(ore 21, diretta Sky e Dazn) contro ilHaifa negli ottavi di Conference. Partita complicata e situazione ambientale non semplice: la guerra in Medio Oriente impone misure di sicurezza severe. Secondo le autorità ungheresi la gara è ad «alto rischio». Saranno fatti controlli approfonditi anche alla ricerca di ogni vessillo che non sia “congruo”. Attesi circa 3mila tifosi, di cui 400 da Firenze L'articolo proviene da Firenze Post.

Firenze, 11 febbraio 2024 – Per la Fiorentina è d’obbligo voltare pagina dopo un avvio di 2024 piuttosto negativo (ultima vittoria in campionato il 29 ... (sport.quotidiano)

Fiorentina all’assalto del Maccabi (stasera a Budapest, ore 21) per ipotecare i quarti. Rispunta Nzola. Formazioni: KOUAME’ – La Fiorentina dovrà fare a meno di Kouamè ... immagini televisive non consentono di raggiungere un sufficiente grado di certezza in ordine all’uso di un’espressione blasfema da parte del ...firenzepost

Genoa, dopo Gudmundsson ora la Fiorentina punta anche Gilardino: A gennaio l'assalto, poi fallito, ad Albert Gudmundsson. In estate quello probabile ad Alberto Gilardino. La Fiorentina guarda sempre di più in casa Genoa nel.calciomercato

Fiorentina IN TV, Dove vedere la partita contro il Maccabi: Dopo la due giorni di Champions e l'impegno dell'Atalanta in Europa League, oggi in campo le altre italiane. Roma e Milan sono impegnate in Europa League, giallorossi con il Brighton ...firenzeviola